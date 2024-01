Bolsas da Ásia fecham em alta, após série de estímulos para impulsionar economia chinesa

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/01/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, com as ações chinesas estendendo ganhos recentes, após Pequim anunciar uma série de medidas de estímulo para impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

No terceiro dia consecutivo de ganhos, os mercados da China continental lideraram a onda positiva hoje: o índice Xangai Composto saltou 3,03%, a 2.906,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,62%, a 1.689,98 pontos.