BC tem perda de R$ 9,201 bilhões com swap cambial em janeiro, até dia 19

Após registrar lucro de R$ 6,628 bilhões com sua posição em swap cambial pelo critério de caixa em dezembro, o Banco Central teve resultado negativo de R$ 9,201 bilhões com esses contratos em janeiro, até o dia 19.

Pelo conceito de competência, houve perda de R$ 6,480 bilhões nas três primeiras semanas do ano. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve lucro de R$ 15,957 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.