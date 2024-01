BC da África do Sul decide manter taxa básica de juros em 8,25%, em decisão unânime

O Banco Central da África do Sul decidiu nesta quinta-feira, 25, manter sua taxa básica de juros em 8,25%, em decisão unânime. Na avaliação do BC do país, o retorno à meta de inflação tem sido "lento", enquanto os riscos às projeções de crescimento estão "balanceados".

O BC sul-africano diz que reviu sua projeção de crescimento para 2023, de 0,8% a 0,6%, e menciona problemas com portos, ferrovias e faltas de eletricidade.

Em 2024 e 2025, as projeções de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) foram mantidas, em 1,2% e 1,3%, respectivamente.