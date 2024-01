Na China, PBoC define regras para empréstimos operacionais direcionados ao setor imobiliário

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) definiu nesta quarta-feira, 24, regras para empréstimos operacionais direcionados ao setor imobiliário, orientando bancos comerciais a "fortalecer a gestão de todo o processo de aprovação, emissão e recuperação de empréstimos" para garantir a segurança dos fundos de crédito e diversificação dos riscos.

A regulação detalha termos, cotas e padrões que devem ser atendidos para a concessão do crédito, ao mesmo tempo em que reforça o objetivo de cumprir as necessidades financeiras das empresas do setor imobiliário "sem discriminação" e usando critérios "científicos".

"Os bancos devem promover o desenvolvimento estável e saudável do mercado imobiliário", afirmou o PBoC.