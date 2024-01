Ceará recolhe mais de R$ 113,4 milhões de empresas devedoras

O Ceará teve um recolhimento de R$ 113.425.370,94 de empresas devedoras no estado, do total de R$ 179.829,73 de débitos, entre 2019 e 2023.

O levantamento foi apresentado na primeira reunião de 2024 do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Ceará (Cira/CE) com participação do Ministério Público do Ceará (MPCE), na última terça-feira, 23.

Até dezembro de 2023, as empresas classificadas como devedores contumazes, que não participaram das audiências e foram notificadas pelo Cira, somam R$ 139.104,22 de dívidas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), segundo dados do comitê.