Bolsas da Ásia fecham mistas, com Hong Kong impulsionada por corte de compulsório chinês

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/01/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com a de Hong Kong ampliando ganhos no fim do pregão, quando o banco central chinês (PBoC) anunciou uma redução da taxa de compulsório bancário.

Liderando os ganhos na Ásia, o Hang Seng saltou 3,56% em Hong Kong, a 15.899,87 pontos, ganhando força na etapa final da sessão, quando o PBoC anunciou um corte de 50 pontos-base do compulsório bancário, válido a partir de 5 de fevereiro.