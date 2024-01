BC do Canadá decide manter taxa básica de juros em 5,0%

O Banco Central do Canadá decidiu nesta quarta-feira, 24, manter sua taxa básica de juros em 5,0%, e disse em comunicado que continua com sua política de aperto quantitativo. Além disso, atualizou projeções, com expectativa agora para um crescimento global de 2,5% em 2024 e de 2,75% em 2025, após o ganho de 3% do ano passado. "Com crescimento mais brando neste ano, as taxas de inflação nas economias mais desenvolvidas deve começar a desacelerar, atingindo as metas dos bancos centrais em 2025", projeta.

O BC canadense afirma que a economia do país está estagnada desde meados de 2023, com um crescimento que deve seguir perto de zero no primeiro trimestre do ano atual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O crescimento deve ganhar força gradual por volta de meados de 2024, projeta. O BC espera que o PIB do Canadá cresça 0,8% em 2024 e 2,4% em 2025, "praticamente estável ante a projeção de outubro".