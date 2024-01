Arrecadação vai a R$ 2,3 tri e marca o 2º melhor resultado da história

Em relação ao comportamento da arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte no ano passado, Malaquias destacou a influência da taxa Selic, com recolhimento extraordinário em dezembro proveniente da tributação de fundos de investimento.

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal disse ainda que a equipe do Fisco continua a monitorar os efeitos de medidas implementadas no ano passado, como a retomada do chamado voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Segundo o auditor, essa mudança não produziu efeitos sobre a arrecadação do mês de dezembro, mas as equipes já monitoram qual será o impacto a partir deste mês de janeiro.

Essa mudança e as demais - como tributação de fundos - constarão da revisão de receitas que será feita em março, data em que o governo precisa divulgar o relatório bimestral de receitas e despesas, também com projeções para eventual contingenciamento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.