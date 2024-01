Alckmin ajuda a ampliar alívio no dólar puxado por Treasuries, PMIs e China

O dólar volta a cair frente o real em meio ao apetite por ativos de risco no exterior. O mercado de câmbio acompanha a desvalorização externa dos juros dos Treasuries e da moeda americana frente a divisas rivais e várias emergentes e ligadas a commodities em manhã de apetite por ativos de risco. O minério de ferro avança um pouco mais nesta quarta-feira, 24, após o anúncio de novas medidas de estímulo aos mercados na China. Balanços corporativos, como o de Netflix, e dados de atividade PMIs no Reino Unido e Japão melhores que o esperado apoiam um apetite por ativos de risco e os mercados de ações lá fora e no Brasil. Por volta das 9h30, o Ibovespa futuro ganhava 0,70%, aos 129,950 pontos.

Também podem estar ajudando à recuperação do real os comentários do vice-presidente Geraldo Alckmin de que o "governo não vai fazer aporte no BNDES, não vai colocar recurso a mais para o plano da indústria". Essa dúvida e preocupação de analistas do mercado com um potencial impacto da nova política industrial no risco fiscal estressou os mercados locais na segunda-feira (22) e levou o dólar a testar os R$ 5,00 na terça-feira, 23, após a abertura, embora a moeda tenha posteriormente fechado em baixa ante o real.

Os principais gatilhos do alívio nos ativos locais nesta manhã, segundo operadores, são alguns balanços corporativos positivos nos EUA, como o da Netflix que trouxe um forte aumento do número de assinantes, o avanço dos índices de gerentes de compras (PMIs) europeus, sobretudo no Reino Unido e Japão, e medidas de estímulo ao mercado na China visando impulsionar a economia.