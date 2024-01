Tesouro capta U$ 4,5 bilhões no mercado internacional

O Tesouro Nacional captou nesta segunda, 22, US$ 4,5 bilhões com a emissão de bônus no mercado internacional. Foi a maior oferta feita pelo País em um só dia de forma "pura", sem incluir trocas de títulos. A oferta alcançou demanda total de US$ 14 bilhões, segundo pessoas do governo e do mercado que acompanharam a operação.

Captação similar só tinha ocorrido em julho de 2005, quando o País lançou o equivalente a US$ 4,5 bilhões em papéis. Apesar do valor ser igual, os A-Bonds 2018 emitidos naquela ocasião fizeram parte de uma oferta de troca de títulos. Em 2019, o governo faria outra emissão de títulos de 30 anos, com os quais levantou US$ 2,5 bilhões.

Ontem, o Tesouro realizou a emissão de bônus em dólares com benchmark (referência) de dez e 30 anos no mercado internacional, com vencimentos em 2034 e 2054. A demanda ficou distribuída em partes iguais entre os dois prazos: foram captados US$ 2,25 bilhões em bonds de dez anos, à taxa de 6,35%; e um valor idêntico em papéis de 30 anos, cuja taxa ficou em 7,15%.