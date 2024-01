Lula promete isenção de IR para quem ganha até 2 salários mínimos; entenda

A faixa de isenção do Imposto de Renda deve ser alterada novamente em 2024 para manter isento quem recebe até dois salários mínimos. A confirmação foi dada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira, 23.

Com o reajuste do salário mínimo, que em 2024 passou a ser de R$ 1.412, o movimento que permitiu que contribuintes com faixa de renda de até dois salários mínimos a preço do ano passado fossem impactados.

Em 2023, a faixa de isenção subiu para R$ 2.112, mas, para cumprir a promessa feita, Governo ainda deu desconto automático de R$ 528 para quem recebia até dois salários mínimos serem isentos.