INSS: veja o calendário de pagamentos dos aposentados e pensionistas em janeiro

Os pagamentos para aposentados e pensionistas referentes ao mês de janeiro, com reajuste, começam nesta semana. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai pagar o benefício a partir do dia 25 para quem ganha até um salário mínimo, e no dia 1º de setembro para quem recebe mais de um piso salarial.

Mais de 39 milhões de pessoas tem direito ao benefício em 2024, sendo que quase 70% dos beneficiários recebem um salário mínimo. Veja o calendário mais abaixo.

Neste ano, os benefícios do INSS estão fixados em R$ 1.412, devido ao aumento do salário mínimo realizado pelo Governo Federal.