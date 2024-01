Desonerações somam R$ 136,877 bilhões em 2023, diz Receita

Apesar das reclamações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o alto gasto tributário da União, as desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal total de R$ 136,877 bilhões em 2023, valor ainda maior do que o registrado em 2022, quando ficaram em R$ 120,989 bilhões.

Com a reversão de algumas medidas, como em combustíveis, em dezembro as desonerações totalizaram R$ 11,897 bilhões, volume inferior ao registrado no mesmo mês do ano passado (R$ 13,367 bilhões).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A desoneração da folha de pagamento resultou em uma renúncia de R$ 1,996 bilhão em dezembro e de R$ 9,356 bilhões no acumulado do ano passado.