Déficit na balança comercial da indústria de transformação cai 34% em 2023, mostra Icomex

A Fundação Getulio Vargas (FGV) avaliou no relatório do Indicador de Comércio Exterior (Icomex) que o aumento no volume das exportações em 2023 sinalizou o crescimento da penetração dos produtos brasileiros, seja dos mesmos produtos e/ou novos produtos. A balança comercial fechou o ano de 2023 com um superávit de US$ 98,8 bilhões, o segundo recorde consecutivo.

O maior superávit foi o da agropecuária, US$ 74,3 bilhões, seguido da extrativa, no valor de US$ 62,8 bilhões. O déficit da indústria de transformação passou de US$ 57,2 bilhões para US$ 37,7 bilhões, uma redução de US$ 19,5 bilhões, ou 34%. "A redução do déficit da indústria de transformação contribuiu para o aumento do superávit em 2023", disse a FGV.

Em termos agregados, o aumento do volume exportado por setores mostra a liderança da agropecuária e da indústria extrativa, com crescimento de 25% e 16,5%, respectivamente, com queda de preços em ambos os casos.