Costa Filho vê efeito 'controlado' de greve de auditores no escoamento e diz que pasta monitora

De acordo com a entidade, até a próxima sexta-feira ficarão sem desembaraço as seguintes localidades: aeroporto de Viracopos, porto de Santos, aeroporto de Guarulhos, Alfândega de São Paulo (abrangendo os Portos Secos do estado de São Paulo), Alfândega de Salvador, alfândega do Porto do Rio de Janeiro, Alfândega de Porto Alegre, Alfândega de Foz do Iguaçu, Alfândega de Uruguaiana, Delegacia de Santarém, Inspetoria de Pacaraima e as Alfândegas e Inspetorias no DF e nos Estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Recentemente aderiram ao movimento a Alfândega do Porto de Itaguaí (RJ) e as unidades aduaneiras do Espírito Santo, envolvendo o Porto e o Aeroporto Internacional de Vitória, assim como os Portos Secos de sua jurisdição.