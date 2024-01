Bolsas da Europa caem com cautela em NY; Lufthansa sobe após UE ampliar lupa sobre ITA

A Comissão tem preocupações preliminares de que a transação possa reduzir a concorrência no mercado de serviços de transporte aéreo de passageiros em várias rotas de curta e longa distância dentro e fora de Itália. A Comissão é a única instituição da União Europeia que apresenta legislação para adoção pelo Parlamento e pelo Conselho com o objetivo de proteger os interesses da UE.

Em Frankfurt, o DAX cedeu 0,34%, aos 16.627,09 pontos. As ações da Lufthansa subiam 1,40% após a Comissão Europeia informar, em nota publicada nesta terça-feira, que abriu uma investigação aprofundada da compra pela empresa alemã e pelo Ministério da Economia e das Finanças italiano de uma participação minoritária na ITA Airways diante da preocupações concorrenciais, em mais um episódio que ilustra os desafios do setor aéreo em negócios de consolidação.

As bolsas europeias fecharam em queda, majoritariamente, sem prolongar o clima positivo observado no início da semana em meio à cautela que voltava a prevalecer nos mercados acionários de Wall Street. O setor aéreo ficou em destaque nesta terça-feira, 23, após a Comissão Europeia abrir uma investigação aprofundada sobre a compra pela Lufthansa de 41% da estatal ITA Airways, a antiga Alitalia, por apreensão sobre os efeitos concorrenciais do negócios.

Ainda entre as notícias de destaque no mercado de Frankfurt, as ações da Telefonica Deutschland serão removidas dos índices MDAX, SDAX e TecDAX após a quantidade de papéis disponíveis para negociação cair abaixo de 10%. As mudanças entram em vigor no dia 25 de janeiro.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,03%, aos 7.485,73 pontos, com as ações de mineradoras em recuperação da queda da véspera. A Rio Tinto avançou 2,31% e a Glencore, 1,82%. Os papéis do banco Standard Chartered subiram 4,58% e lideraram como a maior alta porcentual do índice. Em Paris, o CAC-40 perdeu 0,34%, para os 7.388,04 pontos.

Em Madri, o Ibex 35 caiu 1,09%, aos 9.859,20 pontos. As ações da operadora de aeroportos Aena cederam 2,56%. Em Lisboa, o PSI 20 cedeu 1,06%, aos 6.268,80 pontos, enquanto o FTSE MIB, referencial da Bolsa de Milão, recuou 0,35%, aos 30.077,46 pontos. * Com informações da Dow Jones Newswires.