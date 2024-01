Tesouro anuncia nova emissão internacional em dólares

"O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira", destacou o Tesouro, em comunicado.

A operação será liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank e o resultado da emissão no mercado global será divulgado no fim deste dia 22.

O Tesouro Nacional anunciou nesta segunda-feira, 22, a abertura de mandato para emissão de títulos em dólares no mercado externo, com dois novos papéis. Para o benchmark de dez anos, será lançado o título com vencimento em 2034 e, para o benchmark de 30 anos, o título terá vencimento em 2054.

Em 5 de abril do ano passado, o órgão captou US$ 2,25 bilhões no mercado externo com a emissão de papéis com vencimento de dez anos, em 2033.

A última emissão externa de papeis com prazo de 30 anos ocorreu em junho de 2021, para o título com vencimento em 2050.

Em 13 de novembro, o Tesouro ainda captou outros US$ 2 bilhões no mercado externo com a primeira emissão de títulos sustentáveis.