Taxas de juros sobem com piora da percepção fiscal, apesar de alívio nos Treasuries

Os juros futuros fecharam o dia em alta, com exceção das taxas curtas que terminaram com viés de baixa. A piora na percepção sobre o cenário fiscal, que se instalou ainda pela manhã, conduziu as taxas de médio e longo prazos até o fechamento da sessão, fazendo com que a curva local se descolasse do ambiente de otimismo moderado no exterior. Repercutiram negativamente as notícias sobre a falta de acordo entre a equipe econômica e o Legislativo na questão da reoneração da folha de pagamentos e o anúncio da nova política industrial do governo, que prevê R$ 300 bilhões até 2026 para estimular o setor.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 encerrou em 10,070%, de 10,114% no ajuste da sexta-feira, e a do DI para janeiro 2026, em 9,78%, de 9,76% na sexta-feira. O DI para janeiro de 2027 terminou ou com taxa de 9,96% (9,89% no ajuste anterior) e a do DI para janeiro de 2029 subiu de 10,32% para 10,39%.

O recuo nos yields dos Treasuries e a bem-sucedida captação externa do Tesouro - no valor de US$ 4,5 bilhões - em tese dariam espaço para um fechamento das taxas, mas o mercado se voltou para o noticiário fiscal negativo nesta segunda-feira. Após oscilarem perto da estabilidade em boa parte da manhã, os juros passaram a subir ao final do período após o governo anunciar os R$ 300 bilhões para a reindustrialização do País. A maior parte dos recursos, R$ 250 bilhões, virá do BNDES.