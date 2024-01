Ouro fecha em baixa, pressionado por apetite por risco e otimismo com techs em NY

O preço do contrato mais líquido do ouro recuou nesta segunda-feira, 22, em meio à euforia com o setor das techs, que impulsionou ativos de risco e jogou contra investimentos de segurança, como o metal.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em queda de 0,33%, a US$ 2.022,20 por onça-troy.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Fawad Razaqzada, analista do City Index, o sentimento positivo de risco dos mercados acionistas americanos e europeus está impulsionando o apetite por outros ativos de risco, incluindo o petróleo bruto - que também surfa no aumento de tensões no Oriente Médio. Este cenário, porém, desencoraja investidores de ouro momentaneamente.