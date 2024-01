Lula planeja se reunir com companhias aéreas para baratear passagens

O encontro do presidente com representantes da Gol, Latam, Azul e Voepass deve ocorrer após o Carnaval .

Serão discutidos pelo menos três pontos: mudanças na precificação do querosene de aviação, redução das ações judiciais de passageiros contra as empresas e novas formas de financiamento das aéreas.

O País concentrou 98% das ações cíveis contra empresas do setor em 2021, de acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico.

O maior registro encontrado foi no trecho aéreo que sai de Fortaleza para Jericoacoara, com custo de R$ 5082,20, na companhia Gol. Confira aqui toda a reportagem.

O projeto vai iniciar com aposentados do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS) e bolsistas do ProUni.

"Serão para dois públicos específicos num primeiro momento, o público de aposentados do INSS, que dá em torno de 20 milhões de brasileiros, e também para alunos do Prouni, que atinge 600 mil estudantes", informou Sílvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos.

De acordo com Costa Filho, além dos estudantes de baixa renda do Prouni, os aposentados do INSS que terão direito a passagem mais barata são aqueles que ganham até dois salários mínimos.

A previsão do ministro é que 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas que nunca viajaram de avião ou não viajaram há mais de 12 meses consigam adquirir passagens aéreas pelo programa, ampliando a democratização do acesso ao transporte aéreo no País.



