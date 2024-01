Incertezas em razão de conflitos e juros altos atrapalharam segmento das startups

Especialistas dizem que entre as justificativas para a derrocada nos investimentos em startups no Brasil nos dois últimos estão os juros altos no Brasil e em outros países, as incertezas para a economia mundial em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia e, mais recentemente, o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. "Dois mil e vinte e um foi um ano de ouro, estava muito pró- startup, fácil para captar, com muitas empresas virando 'unicórnio'", diz João Ventura, fundador e CEO da Sling Hub,plataforma que reúne dados do mercado de startups. "Vai demorar muito para voltarmos aos US$ 11 bilhões investidos naquele ano e, com certeza, não será antes de 2025." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Sling já detectou um apetite maior dos investidores após algumas grandes rodadas em 2023, como o acordo entre a fintech Meutudo com o BTG, de US$ 417 milhões, e a compra da Pismo pela Visa.

Ventura, porém, é menos otimista que o mercado e diz acreditar que, neste ano, apenas uma empresa chegará ao status de unicórnio. "Hoje, para virar unicórnio é mais difícil e tem de estar muito mais avançada do que há três anos, quando o cenário era mais fácil." INVESTIDOR Fernando Freitas, responsável pela área de inovação do Bradesco - que tem o inovabra ventures como fundo de investimentos em startups -, ressalta que, após os dois anos de "excitação total", o que se viu foi uma queda importante dos investimentos em venture capital e uma seletividade grande dos investidores. "O foco, a partir do último biênio, passou a ser em empresas com geração de caixa e não mais em crescimento a qualquer custo." EXCESSO DE CAPITAL O setor de startups vinha num crescimento constante e sólido a partir de 2015 até o boom ocorrido em 2020 e 2021, visto como "exceções" pelo diretor do Google for Startups Latam, André Barrence. O excesso de capital disponível gerou distorções no ecossistema. Em sua opinião, os dois anos seguintes, marcados por fechamento de empresas e demissões, foram períodos de ajustes que devem seguir pelo menos até o primeiro semestre deste ano. Ele diz acreditar que o ritmo de desenvolvimento mais saudável de antes da euforia de empreendedores e investidores vai ser retomado só a partir da segunda metade do ano. Para Barrence, este início de ano ainda será complicado e provavelmente algumas empresas não consigam novas rodadas de investimento e tenham de fechar, fazer movimentos forçados de consolidação ou venda.

O vice-presidente da ABStartups, Felipe Mattos, também acredita que em 2024 "o cenário de investimentos terá uma retomada, ainda que leve, recuperando a curva de crescimento dos anos pré-pandemia". Até 2019, houve crescimento praticamente contínuo do setor. O gerente de pesquisas da empresa de inovação Distrito, Eduardo Fuentes, confirma que o ecossistema de startups passou por escassez de investimentos nos últimos 12 a 18 meses, como parte de um ciclo de ajuste necessário após um período de excesso de liquidez que gerou algumas distorções no mercado. "Agora, com empresas conseguindo se ajustar, somado a uma redução da taxa de juros, o mercado começa a atrair novamente mais investidores." OTIMISMO