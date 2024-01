Ibovespa opera no zero a zero, sem agenda e de olho no fiscal, apesar de alta externa

O Ibovespa abriu perto da estabilidade nesta segunda-feira, 22, e continua operando perto do zero a zero, apesar do otimismo moderado no exterior. Os mercados ecoam os sinais positivos do setor de tecnologia que levaram Wall Street a fechar com recordes na sexta-feira, o que impulsiona hoje a Europa e os índices futuros de ações de Nova York. O movimento acontece a despeito das incertezas com a política monetária de economias desenvolvidas.

Mesmo com o fechamento recorde em Nova York na sexta-feira, o Ibovespa subiu apenas 0,25%, aos 127.635,65 pontos. Por aqui, seguem as preocupações fiscais, em meio a dificuldades do governo em zerar o déficit nas contas públicas em 2024.

Nesta segunda-feira, haverá a sanção do Orçamento de 2024. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o presidente deve vetar em torno de R$ 5 bilhões do total de R$ 16,6 bilhões que foram destinados às emendas de comissão na aprovação da LOA. As discussões em torno da MP da reoneração da folha de pagamentos seguem no radar.