Governo precisa criar projetos simplificados para quem quer produzir no Brasil, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o governo precisa criar projetos simplificados para aqueles que desejam produzir no Brasil. O ministro ressaltou que 98% do mercado consumidor global está fora do País e, para disputar isso, é necessário participação ativa de bancos públicos e fundos públicos e diálogo com o Congresso Nacional.

"Precisamos criar processos simplificados para aqueles que queiram vir produzir no Brasil e já têm produtos largamente aprovados por outras entidades institucionais", disse Costa, durante evento de lançamento da nova política industrial do Brasil, ao citar o objetivo da atuação da Comissão Interministerial de Inovações e Aquisições do Programa de Aceleração do Crescimento (CIIA-PAC).