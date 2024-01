Bolsas da Europa sobem com ventos favoráveis de Wall Street, em semana de decisão do BCE

São Paulo, 22/01/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, sustentadas por recentes ventos favoráveis de Wall Street, enquanto investidores aguardam decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE), que será conhecida nos próximos dias.

Na sexta-feira (19), o S&P 500 e o Dow Jones atingiram níveis recordes e o Nasdaq alcançou o maior patamar em dois anos, impulsionados por um rali de fabricantes de chips e de outras ações de tecnologia de peso dos EUA.

Com a agenda de hoje esvaziada, a atenção nesta semana está voltada para o anúncio de política monetária do BCE, na quinta-feira (25). A previsão é que a autoridade monetária deixará seus juros inalterados pela terceira vez seguida. Na semana passada, porém, a presidente do BCE, Christine Lagarde, sinalizou que o primeiro corte de juros provavelmente virá durante o verão europeu.

Também na quinta, os EUA divulgam números preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação PCE do quarto trimestre de 2023, que devem influenciar as expectativas para a possível trajetória de queda dos juros americanos neste ano. No fim da última semana, as apostas passaram a ser de que a primeira redução de juros nos EUA virá em maio, e não mais em março, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

Às 6h26 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,21%, a de Paris avançava 0,59% e a de Frankfurt ganhava 0,53%. Já as de Milão e Madri tinham altas de 0,12% e 0,83%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa caía 0,11%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com