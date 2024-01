BNDES anuncia cerca de R$ 250 bi para apoio a projetos de neoindustrialização até 2026

Algumas das ações previstas no plano já começaram, como o Programa Mais Inovação, operado pelo BNDES e pela Finep, que oferece crédito a condições de Taxa Referencial (TR) mais 2% e recursos não reembolsáveis.

Em 2023, informou o BNDES, já foram aprovados R$ 77,5 bilhões para projetos em iniciativas que agora passam a integrar o Mais Produção. Desse montante R$ 67 bilhões foram colocados pelo BNDES e R$ 10,5 bilhões pela Finep.

Empresas de todos os portes e institutos de ciência e tecnologia (ICTs) podem acessar os recursos disponíveis por meio de linhas e programas de financiamento reembolsáveis ou não reembolsáveis e instrumentos do mercado de capitais.

Eixos

Para ações de inovação (Mais Inovadora), o plano reúne recursos do Programa Mais Inovação; do recém-criado Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico (FNDIT), além de instrumentos de mercado de capitais alinhados às prioridades definidas nas missões industriais do CNDI e estruturados pelo BNDES.

Já no eixo Mais Verde, o BNDES destaca aportes do Fundo Clima, principal instrumento de financiamento para a descarbonização da indústria, além de instrumentos do mercado de capitais voltados para transformação ecológica.