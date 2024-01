3ª etapa do concurso da AMC acontece neste fim de semana; saiba mais

Nesta fase, de seis ao total, será avaliada a capacidade física dos candidatos aprovados nas etapas anteriores, constituída por três testes. Confira quais são as avaliações abaixo.

A prova é aplicada pela Prefeitura de Fortaleza , por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

A 3ª etapa do concurso público da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) acontece neste fim de semana, 20 e 21.

Flexo-extensão de cotovelos no solo de quatro apoios (sexo masculino) e flexo-extensão de cotovelos no solo de seis apoios (sexo feminino);



Flexão abdominal (sexos masculino e feminino);



Corrida de 12 (doze) minutos (sexos masculino e feminino).



Os testes serão realizados em até duas tentativas no mesmo dia de prova, com exceção da corrida que poderá ser realizada em apenas uma tentativa.

Para a realização da prova, o candidato deverá comparecer ao local com roupa apropriada para a prática de atividade física, portando o documento de identidade original com foto em data e horários divulgados no canal da Prefeitura de Fortaleza. Acesse aqui.



Concurso AMC: veja o local de prova



Endereço: Ginásio IEFES da Universidade Federal do Ceará (UFC) - Rua Pernambuco, nº 1944, bairro Demócrito Rocha.



Concurso AMC: mais informações

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices) - Endereço: Av. João Pessoa, 5609 – Damas;

