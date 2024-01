Pedido de revisão de antidumping deve ser feito 4 meses antes do fim da vigência, diz Secex

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editou Circular, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 19, que estabelece que pedidos de revisão de direito antidumping devem ocorrer, no mínimo, quatro meses antes da data do término do período de vigência do mesmo. A Circular dá ainda publicidade aos prazos de vigência de direito antidumping aplicado às importações de vários produtos de diferentes países.

São eles:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

- Antidumping aplicado às importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados da China se encerra em 3 de outubro de 2024;