Fazenda abre consulta pública sobre regulação de plataformas digitais

A Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda abriu nesta sexta-feira (19) um processo de consulta pública para que a sociedade envie contribuições a respeito da regulação de aspectos econômicos e concorrenciais de plataformas digitais. A iniciativa foi publicada no Diário Oficial da União.

A ideia, segundo a pasta, é coletar sugestões que subsidiem o debate e a elaboração de políticas públicas relacionadas ao tema no País. As sugestões devem ser enviadas por meio do portal Participa + Brasil. É necessário ter registro no sistema gov.br para enviar as sugestões.

Em nota, a pasta menciona que, em diversos países, está em curso um importante debate sobre o impacto econômico e concorrencial das big techs, que incluem provedores de ferramentas de busca, mensageria instantânea, redes sociais e marketplaces.