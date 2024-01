Davos: Lagarde, do BCE, sugere que fortalecer mercado é melhor defesa contra vitória de Trump

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, comentou nesta sexta-feira, 19, que a melhor defesa contra uma eventual vitória do ex-presidente dos EUA Donald Trump nas eleições deste ano é fortalecer o mercado comum da União Europeia.

"A melhor defesa, se queremos ver dessa forma, é o ataque. E, para atacar, precisamos ter força em casa, o que no caso da União Europeia significa garantir fortalecimento e funcionamento dos mercados comuns", afirmou a autoridade, ao ser questionada sobre os riscos de um segundo mandato de Trump em um cenário de fragmentação global.

Os comentários foram realizados mais cedo, durante painel do Fórum Econômico Mundial, onde Lagarde falou ainda sobre perspectivas gerais para a economia em 2024 e sobre o comércio global. Também participando do painel, o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner criticou o foco extensivo na Europa sobre as eleições dos Estados Unidos e afirmou que a melhor forma de defesa é aumentar a atratividade do bloco como parceiro comercial.