Bolsas da Ásia fecham mistas, com ações de chips ainda impulsionadas por 'efeito TSMC'

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/01/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com ações de chips ainda beneficiadas por resultados e projeções da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), a maior empresa do mundo no ramo.

Liderando os ganhos na região, o índice Taiex subiu 2,63% em Taiwan, a 17.681,52 pontos, com salto de 6,46% da TSMC, que ontem divulgou lucro trimestral maior do que o esperado e projetou forte avanço na receita deste ano, impulsionando empresas do setor na Ásia, assim como nos EUA e na Europa.