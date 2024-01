Taxas de juros recuam com curva dos EUA antes de leilão do Tesouro

Na esteira dos rendimentos dos Treasuries, os juros futuros têm leve recuo nesta quinta-feira (18) antes do leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h). O dólar opera em queda ante o real, o que favorece o movimento. Além de olhar o exterior, o investidor segue em compasso de espera por um acordo entre Congresso e governo para resolver o impasse sobre a MP da reoneração. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira,se reúnem nesta quinta para discutir o tema. Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 cedia para mínima de 10,085%, de 10,116%, e o para janeiro de 2027 caía a 9,890%, de 9,963% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para 10,325%, de 10,387% no ajuste de quarta-feira.