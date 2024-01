Sinal de recuperação em NY é incapaz de animar Ibovespa, mesmo após 2 quedas seguidas

Ainda assim, o Índice Bovespa opera de forma lateralizada, com viés de baixa. Ontem, ao fechar em baixa de 0,60%, o Índice Bovespa marcou o segundo pregão seguido de desvalorização. Além disso, cedeu para o nível dos 128 mil pontos (128.523,83 pontos).

O Ibovespa cai moderadamente na manhã desta quinta-feira, 18, após subir mais cedo, tentando buscar recuperar parte das recentes perdas, mas ainda segue aquém do nível dos 128 mil pontos. A maioria dos índices futuros de ações de Nova York sobe, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA passaram a subir há instantes. O petróleo avança moderadamente e o minério de ferro subiu 0,8%, em Dalian, na China.

"O mercado seguirá acompanhando as discussões em torno da política monetária, principalmente nos Estados Unidos, onde a chance de o corte dos juros começar em março tem diminuído. Também continua acompanhando as commodities", diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença.

Na visão de Ferrer, os números tendem a esvaziar um pouco as expectativas de corte dos juros americanos iniciando em março. "Alguns dados ainda mostram a economia dos Estados Unidos ainda forte", completa o analista da Empiricus.

Já as construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos caíram 4,3% em dezembro em relação a novembro, na confronto com projeção de recuo de 8,1%.

Ao mesmo tempo, há preocupação em relação a se o Banco Central Europeu (BCE) começará a diminuir suas taxas neste ano. Isso porque autoridades monetárias da zona do euro têm alertado que talvez este processo não aconteça em 2024.

Há pouco, a ata do BCE da última reunião de política monetária, quando os juros foram mantidos no nível atual, ressaltou que houve surpresa de baixa na inflação pelo mundo e que os dados da zona do euro se mostraram melhores DOP que o previsto antes.

Agora, fica a expectativa da participação da presidente do BCE, Christine Lagarde, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, ainda hoje. Nesta semana, a dirigente disse que os juros podem começar a cair no verão europeu, mas que a batalha contra a inflação não está ganha.