Senado dos EUA aprova projeto para financiar governo até março; Câmara deve votá-lo hoje

Nos Estados Unidos, o Senado aprovou, com facilidade, um projeto de lei que estende o financiamento do governo norte-americano até março. Mas a votação deve ser mais controversa na Câmara, nesta quinta-feira, o que evidencia o caminho acidentado para definir os detalhes dos US$ 1,66 trilhão em despesas planejadas para o ano inteiro.

O Senado, de maioria democrata, aprovou, por 77 a favor e 18 contrários, a medida que evita uma paralisação parcial do governo neste fim de semana, marcando a terceira extensão desse financiamento para o ano fiscal de 2024.

A Câmara deve votar o tema no final do dia. O projeto, se aprovado, será enviado para o presidente Joe Biden, à medida que os congressistas tentavam concluir a apreciação antes da esperada tempestade de neve na sexta-feira em Washington D.C.