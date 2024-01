Revés da desinflação global e China são riscos negativos a ratings de emergentes, diz Fitch

Um cenário de revés na trajetória de desinflação global poderá levar a taxas de juro "mais altas durante mais tempo" e à volatilidade dos mercados financeiros, o que traria um risco negativo para a perspectiva da classificação soberana dos mercados emergentes ao longo de 2024, segundo relatório da agência de classificação de risco Fitch divulgado nesta quinta-feira, 18.

Outro risco relevante para os emergentes pode vir da incapacidade de estabilização do mercado imobiliário chinês, o que poderá motivar a um abrandamento acentuado do crescimento, com efeitos adversos sobre os parceiros comerciais e os exportadores de matérias-primas, diz a Fitch.

Atualmente, a agência avalia que a perspectiva da classificação soberana dos mercados emergentes está amplamente equilibrada rumo a 2024, com 11 países com perspectivas positivas superando marginalmente 10 nações com perspectivas negativas.