Presidente do BC da Índia diz que cortes de juros 'não estão em discussão'

O presidente do Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês), Shaktikanta Das, disse, nesta quinta-feira, que o início dos cortes das taxas de juros no país dependerá dos dados que serão divulgados e da perspectiva, de acordo com comentários feitos em entrevista à Bloomberg TV e disponibilizados no YouTube. Ele completou ainda que o tema "não está sob discussão".

Afirmou também que a inflação no país desacelerou do pico de 7,8% para a meta que se encontra na faixa entre 2% e 6%, mas ressaltou que a meta central é 4% e que o movimento ainda é em direção a esse patamar.

De acordo com Das, ainda é necessário alcançar os 4% e será preciso garantir de maneira sustentável esse patamar para se falar em alívio das taxas de juros.