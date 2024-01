Para CEO da B3, governo precisa focar no compromisso fiscal e não criar ruídos desnecessários

O CEO da B3, Gilson Finkelsztain, avalia que o governo precisa estar focado no compromisso fiscal, continuar com a agenda de reformas e não criar ruídos desnecessários capazes de gerar volatilidade no mercado. "O que o governo precisa fazer é não ser tão criativo a ponto de criar volatilidade."

O governo não deve conseguir um déficit fiscal zero em 2024, como já espera o mercado, mas Finkelsztain argumenta que as autoridades em Brasília precisam estar comprometidas com um número, independente de ser um déficit de 0,1%, 0,3% ou 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Mesmo que não seja zero, o número está sob controle. Então, um pequeno déficit fiscal não cria instabilidade grande para os mercados, desde que não cresça indefinidamente e seja pequeno", afirmou Finkelsztain.