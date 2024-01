Membro do Fed defende normalizar juros a partir do 3º tri, mas não descarta adiantar projeção

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou nesta quinta-feira, 18, que adiantou sua projeção para normalização nos juros do BC dos Estados Unidos do quarto trimestre para o terceiro trimestre deste ano. "Dito isso, se continuarmos a ver uma acumulação de surpresas para baixo nos dados da inflação, posso ficar confortável em defender uma normalização mais cedo do que no terceiro trimestre", afirmou ele, em discurso preparado para evento.

Bostic argumentou que o desafio do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) "será determinar por quanto tempo manter os juros no atual nível restritivo", enquanto os dirigentes quantificam os efeitos atrasados da política monetária sobre a economia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Se mantivermos juros por muito tempo, arriscaremos prejudicar o mercado de trabalho e a macroeconomia", ponderou o dirigente, acrescentando que indicadores de emprego serão essenciais.