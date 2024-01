Inteligência Artificial ocupa centro de discussões em reunião do Fórum Econômico Mundial

A inteligência artificial (IA) está sendo a estrela dos líderes mundiais na reunião anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Os surpreendentes avanços da IA generativa chocaram o mundo e a elite de hoje procura formas de aproveitar os seus conhecimentos e minimizar os seus riscos.

A IA tem uma importância geopolítica que ultrapassa a de quase todas as tecnologias anteriores, como indica o fato de os líderes mundiais, da China à França, não falarem praticamente de mais nada, mesmo nas recepções após as conferências.

Em um sinal da crescente ressonância do ChatGPT, criador do OpenAI, seu CEO Sam Altman estreou em Davos diante de uma multidão com seu benfeitor, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, logo atrás.