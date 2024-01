Inflação deve continuar a arrefecer nos EUA, com menor risco de recessão, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker, afirmou esperar que a inflação continue a desacelerar neste ano, "lentamente mas com seguridade" caminhando para a meta de 2%. Em artigo publicado no site da distrital, o dirigente também considerou que o aperto no mercado de trabalho deve continuar a perder força, enquanto o crescimento continuava a superar o esperado nos Estados Unidos, o que torna a possibilidade de uma recessão "menos provável".

Sem direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, Harker destacou em seu texto que dá atenção aos dados da economia, mas notou que eles sempre mostram o quadro pretérito.

Para buscar um cenário mais certeiro, o dirigente comentou que costuma realizar uma série de contatos nas comunidades que abrangem sua distrital, com líderes locais, trabalhadores e moradores.