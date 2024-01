IFI: Arcabouço pode não estabilizar dívida se crescimento não surpreender

"Pairam dúvidas sobre a capacidade do governo expandir as receitas de forma recorrente a fim de se desobrigar de um esforço adicional na contenção de despesas, principalmente diante de um panorama macroeconômico que, até o momento, não se mostra tão positivo em 2024 e nos anos seguintes", observa da IFI.

O documento alerta para o risco de o arcabouço sofrer frequentes modificações caso o governo se depare com desafios fiscais, como aconteceu com as regras anteriores. Mas pondera que, como a norma atual é mais flexível, o descumprimento da meta por si só não é motivo para perda de credibilidade do arcabouço.

Se o governo priorizou medidas para recompor as receitas, o Congresso aprovou projetos que vão na direção oposta, como a prorrogação da desoneração - pauta que movimenta o Ministério da Fazenda neste início de ano - e as exceções à reforma tributária. O Congresso ainda endureceu algumas regras para execução de despesas, mas também flexibilizou outras, como ao elevar o montante destinado às emendas parlamentares e fundo eleitoral.

"De forma semelhante como ocorre com a condução da política monetária, mais importante que o descumprimento das metas em si é a resposta que é dada pelo condutor da política econômica. A grande questão que se coloca é como vão ser enfrentadas as eventuais adversidades, se porventura vierem a se concretizar", avalia a IFI.

Crescimento menor

A IFI projeta para 2024 um avanço do PIB de 1,2% - abaixo da expectativa do mercado (1,59%, segundo o boletim Focus desta semana) e também do Ministério da Fazenda (2,2%) e do Banco Central (1,7%). A avaliação da IFI é que, após surpresas positivas na economia em 2023, como mínimos históricos na taxa de desemprego, expansão do agro e desaceleração da inflação, a redução desses impulsionadores em 2024 tende a brecar o crescimento do PIB.