Bolsas de NY resistem à pressão de Treasuries e fecham em alta, com Apple e Boeing em destaque

As Bolsas de Nova York fecharam em alta, com o Nasdaq liderando o movimento após as ações de tecnologia ganharem força. A Apple disparou após ganhar recomendação de compra, enquanto Boeing surfou em nova encomenda de aeronaves para buscar recuperação das perdas recentes.

No fim o pregão, o índice Dow Jones marcou alta de 0,54%, aos 37.468,61 pontos. O S&P 500 avançou 0,88%, aos 4.780,94 pontos. O Nasdaq subiu 1,35%, aos 15.055,65 pontos.

As ações da Apple subiram 3,26% após a Bank of America Securities elevar a recomendação do papel de "neutra" para "compra". Na contramão do ceticismo de vários analistas em relação ao potencial de alta das ações, a corretora citou fatores como a atualização mais robusta do iPhone, que poderá permitir a aplicação de inteligência artificial (IA) generativa, o maior crescimento de serviços, retornos de capitais fortes.