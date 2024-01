Banco do Brasil tem marca brasileira mais forte em ranking da Brand Finance

O Banco do Brasil teve a marca considerada como a mais forte do Brasil pela Brand Finance, consultoria que todos os anos calcula as marcas de maior força do mundo. O índice de força de marca do banco foi de 79,1, com nota AA+.

"Atuamos com protagonismo em 2023 nos diversos mercados no Brasil e no mundo. E seguiremos sendo parceiros dos nossos diversos públicos de relacionamento para maximizarem suas conquistas. Por isso, esse reconhecimento como marca mais forte da América Latina e como uma das mais valiosas do Brasil é motivo de muito orgulho e incentivo para nós, já que é mais um indicativo de que estamos no caminho correto", afirma em nota a presidente do banco, Tarciana Medeiros.

Segundo ela, a gestão do banco tem compromissos públicos e metas concretas em termos de desenvolvimento social, econômico e ambiental, o que também se reflete sobre o desempenho do BB no levantamento.