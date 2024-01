Anúncio sobre eventual acordo na MP da reoneração será feito por Haddad, diz Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 18, que o anúncio sobre eventual acordo envolvendo a medida provisória da reoneração da folha de pagamentos será feito pelo chefe da pasta, o ministro Fernando Haddad. Segundo Durigan, o ministro tem conversado com líderes do Congresso para que as "premissas" estabelecidas pela equipe econômica sejam atendidas.

"Tanto do ponto de vista da manutenção do compromisso fiscal quanto também de honrar as decisões que o Congresso tomou e a gente achar um caminho que honre as duas coisas, que é o que a gente fez ano passado", disse Durigan, após reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros integrantes da equipe econômica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o secretário-executivo, o compromisso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é chegar a uma solução até o fim de janeiro, ou no máximo no início de fevereiro, na retomada dos trabalhos no Congresso.