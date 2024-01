AIE prevê que demanda global por petróleo voltará a níveis pré-pandemia

O avanço da demanda global por petróleo desacelerou significativamente no fim do ano passado e deve se enfraquecer ainda mais, marcando um retorno para níveis pré-pandemia de covid-19, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Em relatório publicado nesta quinta-feira, 18, a organização com sede em Paris prevê que o crescimento da demanda irá diminuir para 1,2 milhão de barris por dia (bpd) em 2024, ante 2,3 milhões de bpd em 2023, levando o total para uma média de 103 milhões de bpd. Anteriormente, porém, a AIE previa acréscimo menor na demanda deste ano, de 1,1 milhão de bpd.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No quarto trimestre de 2023, a demanda pela commodity subiu a um ritmo de 1,7 milhão de bpd, bem menor do que o de 2,8 milhões de bpd do terceiro trimestre, refletindo a queda do turismo na China após uma forte expansão pós-pandemia, explicou a AIE.