Peritos do INSS fazem paralisação e filas se acumulam em Fortaleza

Conforme a ANMP, o Governo planeja extinguir a Perícia Médica Federal ao ignorar demandas e promover o enfraquecimento da carreira no ano passado. Crédito: FÁBIO LIMA

Os peritos médicos federais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aderiram a uma paralisação de 24 horas nesta quarta-feira, 17. A medida gerou filas nas agências do órgão, em Fortaleza. A categoria reivindica reajuste salarial de 23%, concurso público imediato para contratação de 1.500 profissionais e cumprimento de cláusulas firmadas em acordo com o Governo Federal em 2022. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Veja a lista detalhada de reivindicações no fim da matéria.

A Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) informou que, caso o Governo Federal não chame a classe para conversar, a paralisação se estenderá para os dias 24 e 31 de janeiro. O órgão informou que a Assembleia permanece aberta para discussões. A reportagem entrou em contato com o Ministério da Previdência Social e com o INSS para obter um posicionamento e mais informações sobre o tema, mas ainda não houve retorno até esta publicação. O POVO visitou duas agências do órgão no Centro de Fortaleza na manhã de hoje. Não havia nenhum perito médico nos locais, nem faixas ou cartazes para indicar a paralisação. Já as filas se acumulavam com pessoas buscando por informação e atendimento. Em meio às filas Maria Regina, de 51 anos, foi uma das pessoas pegas de surpresa. A mulher, que busca um auxílio-doença, se deslocou de Quixadá, a 168 quilômetros de Fortaleza, para realizar a perícia que estava agendada hoje na capital, mas não obteve sucesso. “É complicado, eu gastei sem poder pra vir aqui. Eu vim só pra isso, vou voltar pra Quixadá ainda hoje. Só Jesus na causa”, relatou. Já o ex-funcionário da Marinha Mercante, José Hermes de Alencar Neto, 43, espera há cinco anos pela perícia, afirmando que os seus agendamentos sempre são remarcados.

Play

O último estava programada para o dia 11 de janeiro, mas o médico foi diagnosticado com coronavírus, impossibilitando o atendimento; enquanto o de hoje contou com a paralisação da classe. “Sofri um acidente em 2018 que não me deixa mais trabalhar, virei PCD (pessoa com deficiência). Desde 2019, tento conseguir a aposentadoria no INSS em vão. Não consegui nem a primeira perícia”, explicou. Filas se acumulavam com pessoas buscando por informação e atendimento no INSS hoje. Crédito: Ana Luiza Serrão

Sistema do INSS fica fora do ar Por problemas no link da Telebras, o sistema do INSS está fora do ar hoje, 17, em diversas localidades do Brasil. O POVO entrou em contato com a entidade que afirmou ser uma questão "intercorrente", e que já está trabalhando para resolver a questão. O aplicativo Meu INSS e o AtestMed, mecanismos utilizados para solicitar pedidos de aposentadoria, extrato de pagamento e análise de atestados médicos, foram afetados pelo sistema, conforme informação da Folha de S. Paulo.

Nas agências físicas, os servidores foram orientados pela pasta a receber documentações e dar entrada em requerimentos. O órgão disponibilizou também o número 135 para reagendar atendimentos.