Maioria dos distritos dos EUA reportou queda ou estabilidade em preços de insumos, mostra Fed

Empresários consultados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reportaram que a maioria dos distritos dos Estados Unidos percebeu queda ou estabilidade nos preços de insumos nas últimas semanas, principalmente nos setores de manufatura e construção. A informação consta no Livro Bege, uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC norte-americano.

Segundo o documento, três distritos reportaram nenhuma mudança significativa nos preços, dois indicaram aumento moderado e seis apontaram leve aumento ou modesto no período.

Ainda, foi reportado também que empresas de três distritos esperam alivio nas pressões de preço em 2024, enquanto empresas de quatro praças esperam pouca mudança nas altas dos valores em 2025.