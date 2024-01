Concurso Unificado: Governo prevê ampliar modelo a estados e municípios

A aplicação do Concurso Unificado será realizada em 220 municípios Crédito: Samuel Setubal

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou nesta quarta-feira, 17, que o modelo do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) pode ser ampliado para estados e municípios. "A gente viu que vários prefeitos, governadores gostaram muito da ideia. Então, a gente está totalmente disponível a passar essa expertise que o Governo Federal tem, como a gente aplicou a lógica do Enem para o Concurso", afirmou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O CPNU, popularmente conhecido como "Enem dos Concursos", vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos. Além disso, o exame para a administração pública federal será realizado em 220 municípios. Veja no fim da matéria todas as cidades do Ceará.

Play

Integram o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)



Cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies)

ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni)



Realizaram transplante de medula óssea Já o período para solicitar a isenção e comprovar os requisitos no momento da inscrição será de 19 a 26 de janeiro, na página do Concurso Público Nacional Unificado. A prova será realizada no dia 5 de maio, em dois turnos, com ampliação dos locais de prova para 220 cidades (anteriormente eram 217), localizadas em todas as Unidades da Federação. Segundo o governo, a expectativa é que 3,5 milhões de candidatos se inscrevam no certame, fora a força de trabalho estimada em 350 mil pessoas.

Quem será a banca organizadora da prova do Enem dos Concursos? O processo será organizado por meio de parceria com a Fundação Cesgranrio e 94,6% da população vai ficar até 100 quilômetros de distância dos locais de prova. Quando será divulgado o resultado da prova do CNU? Já a divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. Qual a data da convocação para a posse do concurso? Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação.