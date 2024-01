PIB da China cresceu em torno de 5,2% em 2023, acima da meta de 5%, afirma premiê chinês

O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu aproximadamente 5,2% em 2023, afirmou nesta terça-feira, 16, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em discurso feito durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

"No ano passado, a economia chinesa se recuperou (...) com crescimento estimado em torno de 5,2%", disse o premiê, acrescentando que o resultado superou a meta oficial de avanço do PIB para 2023, de cerca de 5%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Escritório Nacional de Estatísticas (NSB, pela sigla em inglês) da China divulga números do PIB, assim como dados de produção industrial e vendas no varejo às 23h (de Brasília) desta terça-feira.