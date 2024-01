PIB alemão deve avançar 0,3% em 2024, projeta federação das indústrias do país

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha deve crescer 0,3% em 2024, bem abaixo da média do crescimento global de 2,9% no ano, disse a Federação das Indústrias Alemãs (BDI).

Segundo o presidente do BDI, Siegfried Russwurm, "não há possibilidade de recuperação rápida" do baixo crescimento ao longo deste ano, visto que o contexto geopolítico e interno não favorecem a maior economia da zona do euro.

A nota do BDI destaca que o crescimento do PIB alemão será positivo devido a um impulso no consumo privado e no fortalecimento do poder de compra da população, somado ao possível momento de corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE), até fim do ano.