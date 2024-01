Ouro fecha em queda, com dólar forte e rendimentos dos Treasuries em alta

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em queda de cerca de 1% na sessão desta terça-feira, 16, pressionado pelo avanço do dólar ante divisas rivais e também pela alta dos rendimentos dos Treasuries, após o diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller prever corte de juros menor do que o esperado pelo mercado em 2024.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em queda de 1,04%, a US$ 2.030,20 por onça-troy.

O analista Craig Erlam, da Oanda, avalia que o metal está lutando para gerar um novo impulso em relação a recordes anteriores.